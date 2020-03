Do Diário do Grande ABC



É indiscutível que o mundo se encaminha para recessão. A dúvida do momento é apenas sobre qual o tamanho do estrago à economia causado pela pandemia de coronavírus e pelas consequentes ações de contenção à expansão do micro-organismo causador da Covid-19. No Brasil em geral, e no Grande ABC em particular, os impactos econômicos e sociais serão maiores ou menores de acordo com as atitudes tomadas neste momento pelos governos, em todas as suas esferas, na proteção dos atores que sustentam o mercado: empregados e empregadores. É chegada, pois, a hora do Estado.

Está claro que, atingidas fortemente em suas artérias, ou seja, em suas fontes de renda, desidratadas com o sumiço de consumidores e usuários, confinados em casa, empresas dos mais variados segmentos enfrentarão períodos difíceis para honrar seus compromissos. Se demitirem, na tentativa desesperada de não sucumbirem à crise que certamente virá, criam segundo problema: fileiras de desempregados! E a questão social se somará à financeira, ambas à espera de solução a ser dada pelos governos.

Por causa disso, ignorar a formação desse passivo pode se tornar bomba-relógio programada para estourar em futuro não muito distante. A situação, portanto, impõe a tomada de ações imediatas para impedir, ou ao menos minimizar, os estragos. Manter a saúde das empresas e preservar empregos devem ser as prioridades do presidente, do governador e dos prefeitos.

Todos devem colaborar. Seguem dois bons exemplos. O governo federal precisa agilizar a liberação do auxílio de R$ 600 prometidos a trabalhadores autônomos, cujas atividades praticamente evaporaram em velocidade idêntica à da proliferação do novo coronavírus. Por sua vez, o Consórcio Intermunicipal têm de olhar com responsabilidade o pleito do sindicato dos rodoviários, que solicitou ajuda dos prefeitos na complementação da renda dos motoristas de ônibus, sujeita à queda com a redução da frota. Diante da legitimidade dos pleitos, nem o mais ferrenho liberal seria capaz de afastar a necessidade de ajuda do Estado.