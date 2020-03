A economia local em tempos de crise

Do Diário do Grande ABC



O que estamos vivendo é sem precedentes em nossa história recente. A pandemia da Covid19 está mexendo com nossos corações, cérebros, nosso físico e, também, com a economia de nosso País. E o momento é de termos empatia e criatividade para encontrarmos soluções para os problemas que vão se apresentando. Isso vale para nossas vidas e, também, para aqueles problemas que atingem a sociedade.

Nesse sentido, aproveito esse espaço para, na condição de ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social, ex-prefeito de São Bernardo e ex-presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, sugerir algumas iniciativas que atores presentes na nossa e nas outras cidades do Grande ABC poderiam colocar em prática.

Uma delas é a possibilidade de a Prefeitura de São Bernardo, em parceria com o Ciesp e sindicatos, convocar determinadas empresas do setor industrial para a produção de itens essenciais ao enfrentamento da crise do coronavírus. Respiradores, ventiladores, camas hospitalares, remédios, máscaras, protetores faciais, tendas, uniformes, roupas, alimentos hospitalares, álcool em gel e tantas outras coisas que a capacidade industrial instalada na cidade, e em boa parte ociosa neste momento, poderia atender.

Esta produção seria adquirida pelo município e pelos governos do Estado de São Paulo e federal, que, ao participarem, garantiriam a logística de distribuição. Para isso, é claro, os trabalhadores e trabalhadoras envolvidos na produção teriam que contar com o máximo de segurança no processo produtivo e deslocamento até as empresas com todos os EPIs, transporte e alimentação necessários.

Além disso, a Prefeitura poderia realizar o cadastramento de produtores autônomos de artigos de higiene pessoal e limpeza e do segmento de costura e confecção, para a produção de produtos específicos relacionados ao combate ao coronavírus. Com a garantia de compra desta produção. A Prefeitura ainda poderia, de forma organizada, adquirir refeições de bares e restaurantes e também alimentos in natura, nos moldes do Banco de Alimentos, para a distribuição aos segmentos mais vulneráveis do município – moradores de rua; famílias mais vulneráveis das áreas e bairros mais pobres da cidade. Isso pode ser feito chamando as entidades sociais já cadastradas na rede municipal.

São sugestões que buscam responder aos problemas de demanda neste momento de crise e forma de assegurar que recursos públicos investidos pela Prefeitura circulem em nossa cidade. Existem outras formas de fazê-lo, é claro. Este é o momento de todos se unirem para tentar minimizar a dor e sofrimento de milhares de moradores das nossas cidades.

Luiz Marinho é presidente estadual do PT-SP.

PALAVRA DO LEITOR

Pandemia

Parece que esse tal de coronavírus veio mais para ajudar do que atrapalhar a economia do Brasil. Precisou vir esta pandemia para abrir a cabeça desses ‘nobres’ políticos, para perceberem que eleições, para todo tipo de gestão, seja para vereador, deputados estadual ou federal, prefeito, governador, senador e, por fim, presidente, ficam muito mais em conta para o País do que essa roubalheira que vem acontecendo neste Brasil, tão carente de leis. Que venha construir o desenvolvimento da Nação.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá

Marolinha x gripezinha

Quando, em outubro de 2008, o ex-presidente Lula disse que se a crise econômica chegasse ao Brasil seria apenas ‘marolinha’, diversos críticos e ‘conhecedores’ políticos o xingaram, o chamaram de irresponsável etc. Agora, em 2020, em pandemia, o mundo todo lutando para conter o avanço dessa doença, Bolsonaro – aprendiz de presidente – diz que o coronavírus é apenas ‘gripezinha’, mesmo diante de tantas pessoas infectadas e mortas ao redor do mundo. Onde estão essas pessoas que criticaram Lula? Não irão se pronunciar após terem conhecimento da infeliz fala desse senhor? Compactuam da mesma opinião?

Thiago Scarabelli Sangregorio

São Bernardo

Concordo!

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que cidades que têm alta de morte pelo coronavírus devem continuar a quarentena, e municípios com menos ocorrências devem suspendê-la e liberar o comércio, indústria etc. Mesmo não sendo ‘bolsonarista’ – e nunca serei –, desta vez concordo com o que ele disse. Sou contra quarentena, porque, com tudo fechado, acaba-se com a economia do País.

Fernando Zucatelli

São Caetano

Na Itália

Seriíssima reportagem de Derek Bittencourt a respeito de Bergamo (Setecidades, dia 29). Lembrou-me País da América do Sul, onde Carnaval e otras cositas mas foram liberadas, deixando de lado o que estava ocorrendo, causado pelo tal vírus assassino, criado ou não em laboratório, sabe-se lá por quais objetivos em caráter mundial. Provavelmente, jamais saberemos a verdade, mas, infelizmente, no Brasil, misturam briga pelo poder, face ano eleitoral, causando perplexidade e revolta na população, que está confinada, e preocupada com o futuro, com quebradeira, desemprego, insegurança etc. Cada caso é um caso, mas não havia plano nem logística. Agora, o ministro da Saúde coloca ordem na casa. Que sirva de lição para todos, políticos, religiosos, juristas, partidos. A hora é de união, não de medidas intempestivas, que não levam a nada. E, para terminar, parabéns ao pessoal deste grande Diário, órgão de imprensa que não parou. Vocês são imbatíveis!

José Carlos Soares de Oliveira

São Bernardo

Entrevista da Semana

Parabenizo este prestigioso Diário por ter designado a competente jornalista Aline Melo para entrevistar a renomada bióloga Adriana de Brito (Política, ontem). Nesta cruciante pandemia de Covid-19, de certo modo, é refrigério ler entrevista circunstanciada e esclarecedora, onde a entrevistada desvela, sem titubear, medidas preventivas que devemos tomar para evitar o contágio.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Covid-19 e cães

Mais uma vez informo que a oficina de funilaria Roberto Car, na Rua Champolion, 294, na Vila Suíça, em Santo André, insiste em deixar dois grandes cães bravos na rua. Nesses dias os cães perseguiram rapaz que saiu do ônibus, fazendo derrubar suas compras. Os animais ainda atacaram parte da comida que ele portava. Além disso, em tempos de coronavírus, a polícia mandou fechar a maior parte dos comércios da região, mas a tal oficina continua em funcionamento, descumprindo também a quarentena. Além do risco da Covid-19, ainda temos que correr o risco de pegar raiva devido aos cães ferozes que ficam na rua.

Carlos Santos

Santo André

Cuidados

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), estamos em estado de pandemia. Neste caso, todo cuidado é extremamente necessário. Entretanto, muitas precauções têm que ser tomadas ainda. Como sabemos, nossas ruas e avenidas não são higienizadas, são verdadeiros depósitos de lixo, com grande quantidade de matéria em decomposição (fezes de cachorro, resto de comida etc). Além da poluição provocada pelos caminhões devido aos motores desregulados, grande número deles tem o escapamento virado para o chão, levantando nuvem de poeira e de todo o tipo de micro-organismos. São verdadeiros espalhadores de doenças, como a Covid-19. Alea jacta Est (a sorte está lançada).

Octavio David Filho

Ribeirão Pires