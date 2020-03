Alunos da USCS produzem álcool gel para hospitais e postos de saúde

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/03/2020 | 23:26



A Farmácia Escola da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e os alunos do curso, sob orientação da farmacêutica responsável, professora Cristina Vidal, decidiram agir no combate à proliferação e contágio do novo coronavírus. Apesar da quarentena, os estudantes foram convocados para produção de álcool gel, posteriormente destinado a hospitais e postos de saúde do município. Ao todo, 125 litros da substância foram feitos e repassados à Prefeitura.



De acordo com a professora responsável, houve cuidado para que os alunos selecionados não pertencessem ao grupo de risco ou tivessem contato com pessoas que integram esta fatia da população mais suscetível ao vírus – idosos acima dos 60 anos. “Vimos a possibilidade de ajudar, por ver falta no mercado. Hospitais e unidades de saúde têm sentido falta. Observamos isso e, prontamente, como tínhamos matéria-prima, surgiu a ideia de produzir. Com a suspensão das aulas enxergamos a possibilidade. Usamos o estoque de um ano de álcool líquido da universidade”, conta Cristina Vidal. “Quando requisitei os voluntários me certifiquei, pedi para que só viessem quem não tivesse ninguém de risco na família”, argumenta a docente.



A especialista criticou a falta de empatia de pessoas que acabaram exagerando ao adquirirem muitas unidades de álcool gel, deixando muitas outras sem acesso à substância. “A gente reforça que em casa não precisa. Só a pessoa que vai sair, mas não necessita ter estoque em casa. Está faltando para unidades de saúde e hospitais. Por causa da demanda, as indústrias estão comprando muita matéria-prima para produzir”, conta Cristina.



Inclusive a alta procura no mercado aumentou a demanda nas indústrias do setor. Consequentemente, a matéria-prima não vem sendo encontrada para que a USCS retome a produção. “Temos como componentes o álcool etílico e substância geleificante para formar o gel. E percebemos falta no mercado. Utilizamos todo o estoque do carbopol e tivemos de interromper a produção e o fornecimento, mas estamos em processo de compra. Não acha mais este geleificante no mercado, está em falta, sem previsão de chegar. Vamos trabalhar provavelmente com outro. O importante é que seja 70% e de característica antisséptica. Assim que comprarmos, retomamos e faremos a nossa parte, colaborando com as unidades de saúde da cidade, esperando que tudo acabe o quanto antes”, diz Cristina.



A iniciativa não é novidade na universidade. Em 2009, durante a epidemia do H1N1, a USCS produziu e entregou 6.000 frascos de álcool gel aos alunos.