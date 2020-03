Rodoviários querem auxílio do Consórcio

Flavia Kurotori

do Diário do Grande ABC



30/03/2020 | 22:20



Após fechar acordo com a classe patronal na sexta-feira, o sindicato representante dos rodoviários da região enviou, ontem, ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC pedido de reunião. O objetivo é debater a viabilidade de subsídio municipal aos trabalhadores a fim de complementar a renda enquanto a frota de ônibus está reduzida a 50%.

“A expectativa é que consigamos igualar os valores daqueles que terão a jornada de trabalho e salários reduzidos pela metade ao que era antes da redução dos ônibus em circulação”, assinalou Leandro Mendes, vice-presidente do Sintetra ABC (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Grande ABC). Atualmente, a categoria tem 12 mil trabalhadores na região, cujo piso salarial é de R$ 3.260.

O sindicalista sugere que o auxílio poderia ser pago diretamente aos colaboradores ou ser enviado às empresas de ônibus para repasse aos funcionários. Ele afirma que a mesma discussão está avançada na Secretaria de Transporte do Estado, que irá contemplar os trabalhadores em linhas intermunicipais com o subsídio.

Em nota, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC informou que recebeu ofício do Sintetra ABC. “O documento já está em análise pelas diretorias da entidade regional visando propor para a secretaria executiva a inclusão do assunto na pauta da próxima assembleia geral de prefeitos”, encerrou o comunicado.

ACORDO

O acordo firmado na semana passada permite suspensão temporária do contrato de trabalho. Foi definido que pode ser aplicada para os trabalhadores com mais de 60 anos e aqueles que pertencem ao grupo de alto risco, com pagamento de ajuda compensatória mensal, equivalente a 50% do salário, não podendo ser inferior a um salário mínimo, atualmente em R$ 1.045. Estes colaboradores também terão direito a 50% do vale-alimentação.

A minuta também permite alteração do contrato de trabalho, reduzindo a jornada e o salário pela metade.

A discussão sobre a redução de ônibus municipais circulando no Grande ABC começou no dia 18, quando o colegiado regional determinou que o serviço fosse totalmente suspenso. Entretanto, após pressão e reunião com o governo do Estado, a entidade voltou atrás e, na última semana, decidiu manter as linhas na ativa, ainda que com frota reduzida – 50% no horário de pico e 30% nos demais períodos e, no fim de semana, 30% no horário de pico e 15% nos demais horários.