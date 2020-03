Vacinação contra gripe segue em apenas dois municípios

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



31/03/2020 | 00:01



A campanha nacional de vacinação contra a gripe (Influenza) está interrompida em quase todas as cidades do Grande ABC. Santo André e São Caetano são os únicos municípios que afirmaram ainda ter doses disponíveis para imunizar hoje idosos com mais de 60 anos e profissionais da saúde. São Bernardo, Ribeirão Pires e Diadema disseram que aguardam que a Secretaria de Saúde do Estado envie ainda hoje novo lote de reforços e podem retomar o serviço a qualquer momento. Mauá e Rio Grande da Serra não se manifestaram.



Em Santo André já foram aplicadas 83.861 vacinas contra Influenza, que correspondem a pouco mais de 50% da população-alvo desta primeira etapa (idosos e profissionais de saúde). Hoje a campanha segue nos 31 pontos de vacinação.



São Caetano também atingiu a marca expressiva de 75% do público-alvo vacinado, ou seja, pouco mais de 40 mil pessoas já foram imunizadas. A campanha segue hoje, inclusive com sistema de drive-thru, no Atende Fácil, no Centro, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, no bairro Santa Maria, e na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Leandro Klein, no bairro Nova Gerty.



Em São Bernardo, a Prefeitura informou que “a Secretaria de Saúde segue aguardando a chegada de novas doses para dar prosseguimento à imunização. A previsão é que as vacinas cheguem entre esta terça (hoje) e quarta-feira (amanhã)”. Posição semelhante à de Diadema. “Não houve abertura de postos de imunização hoje (ontem). O município aguarda envio de novas doses para dar prosseguimento à vacinação”. Já Ribeirão Pires só deve retomar as atividades amanhã. “A campanha de vacinação contra a Influenza permanece suspensa entre essa segunda (ontem) e terça-feira (hoje), por falta de doses”, informou.