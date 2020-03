Ministério Público denuncia casal por morte de família carbonizada

Do Diário do Grande ABC



O MPSP (Ministério Público de São Paulo) denunciou o casal Anaflávia Gonçalves e Carina Ramos, além de seus três comparsas, Juliano Oliveira Ramos Júnior, Jonathan Fagundes Ramos e Guilherme Ramos da Silva, pela morte dos comerciantes Flaviana Meneses Gonçalves e Romuyuki Veras (pais de Anaflávia), além de Juan Victor Meneses Gonçalves (irmão caçula), em janeiro deste ano. Os corpos dos três foram encontrados carbonizados dentro de um carro na estrada do Montanhão, em São Bernardo.

A promotora Thelma Cavarzere acusou os cinco envolvidos por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, roubo e associação criminosa. A denúncia traz ainda, em detalhes, como o quinteto agiu, visando ficar com bens e dinheiro, tanto o que a família teria em casa quanto o do seguro de vida. E, entre outros pontos, o documento aborda o ciúme e a dominância que Carina tinha sobre Anaflávia - que, segundo o documento, "em toda empreitada criminosa trabalhou ativamente".

"Carina e Anaflávia mataram as vítimas por motivo torpe, consistente na cobiça de ambas, em ficar com a casa, veículos, dinheiro que achavam que estava no cofre e dinheiro do seguro de vida. Juliano, Jonathan e Guilherme agiram mediante promessa de recompensa. Todos os cinco empregaram meio cruel para matar as vítimas (...). E se utilizaram de recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois além de estarem em superioridade numérica, e de amarrar, amordaçar e entorpece-las, tinham no grupo duas pessoas da família, Carina e Anaflávia, cuja presença não gerava suspeita", diz trecho da denúncia.