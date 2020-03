Em quarentena, Ticiane Pinheiro fala sobre 'o lado bom das coisas'

30/03/2020 | 18:29



A apresentadora Ticiane Pinheiro publicou fotos das filhas, Rafaella e Manuella, no sábado, 28, e aproveitou para falar sobre como tem sido o período de quarentena devido ao novo coronavírus. Para ela, é importante tentar procurar um lado positivo no isolamento, até para ter uma boa saúde mental.

A primeira foto mostra Manuella , a filha caçula de Ticiane com o jornalista César Tralli, sorrindo. Com oito meses de idade, é possível ver enquanto ela sorri que os primeiros dentes da criança estão nascendo.

A apresentadora comentou que o sorriso da filha "faz ter mais certeza ainda do que essa quarentena está proporcionando para muitas famílias: mais tempo para acompanhar o crescimento de suas crianças". Ticiane ressaltou que compreende os efeitos negativos para a economia, saúde e política, mas que é importante procurar o "lado bom das coisas".