Fernando Zor comenta roupa de Maiara: Depois apanha e não sabe

30/03/2020 | 18:11



Maiara e Fernando Zor estão ativos nas redes sociais e têm compartilhado com seus seguidores o que estão fazendo durante a quarentena. No último domingo, dia 29, o casal saiu para caminhar pelo condomínio em que moram e, em seus Stories, Fernando mostrou um pouco do momento. Em certo momento, ele aponta a câmera para Maiara e diz:

- Toda faceira. Depois apanha e não sabe [porquê]. E quer sair sozinha com esse shortinho!

E Maiara responde:

- Ah, dentro do condomínio!

Então, o cantor rebate a fala da companheira:

-Aqui que é perigoso! Todo dia tem uma machaiada andando aqui à tarde e você saindo com esse shortinho.

Nas redes, algumas pessoas não gostaram nem um pouco do comentário do cantor:

Desde quando dizer que depois apanha e não sabe é cuidado?

Mas que falta de assunto esse casal tem.