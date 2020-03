Zoe ganha declaração de Sabrina Sato: Que amor mais louco

30/03/2020 | 18:11



Sabrina Sato e Duda Nagle tem muito o que comemorar! No último domingo, dia 29, a filha do casal, Zoe, completou um ano e quatro meses de vida, e a apresentadora aproveitou a data para postar um declaração para a pequena, junto com algumas fotos e vídeos.

Nos cliques, Zoe aparece usando um macacão bege e touca, e nos vídeos Sabrina é vista amamentando a pequena. Na legenda, a apresentadora escreveu:

Zoe completou hoje 1 ano e 4 meses. E eu me emocionei aqui olhando as fotos e vídeos no celular e lembrando de vários momentos. Que amor mais louco esse de mãe. Né?