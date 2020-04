Esposa de Pyong Lee tira satisfações com moça que mandou mensagem ao seu marido: Não gostei dos papinhos à toa

30/03/2020 | 18:10



Eita! Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Sammy Lee, esposa de Pyong Lee, confrontou uma moça que havia mandado mensagem ao seu marido por meio de uma rede social. O print foi divulgado na web e Sammy cita até mesmo um histórico existente entre o hipnólogo e a moça em questão - que fez aulas de hipnose com o ex-BBB.

No texto, está escrito o seguinte:

Oi, flor, tudo bem? Passando aqui só pra dizer que espero respeito da sua parte, afinal, achei sua conversa no Facebook com meu marido e não gostei dos papinhos à toa sabendo do histórico de vocês. Mas passei também pra avisar que, caso não tenha respeito, vindo de você ou dele, não tem problema (essa parte do texto eu tive que apagar pra não ser processada)! Inclusive, adorei que você fez a turma de hipnose, vi aqui o seu cadastro, fiquei feliz que o seu endereço é daqui de Alphaville, bem pertinho, ironizou.

Por fim, ela termina seu recado:

Um grande beijo e se cuida! Esse corona tá um perigo.

Vale citar que, em breve, Pyong terá que prestar depoimento sobre um caso de suposto assédio dentro do reality show da TV Globo.