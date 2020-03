Guedes olha para cidades

Do Diário do Grande ABC



30/03/2020 | 17:34



Foi auspicioso o resultado do encontro virtual promovido ontem pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, com prefeitos da CNM (Confederação Nacional de Municípios). No momento em que as cidades se preocupam com o baque na arrecadação, fruto das medidas de combate à disseminação do novo coronavírus, é reconfortante saber que o governo federal está atento à situação. Embora a proliferação da Covid-19, acertadamente, tenha dominado a teleconferência, ele aproveitou para abordar tema caro aos participantes, qual seja, a necessidade de reforma do pacto federativo.

É pena que só agora, diante das incertezas provocadas pelo avanço do micro-organismo sobre a saúde dos povos, inclusive a financeira, o ministro da Economia tenha tocado em ponto considerado essencial para o equilíbrio das contas públicas municipais – prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB) utilizou as páginas deste Diário para, no dia 1º de janeiro de 2019, dia da posse do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), solicitar ao mandatário máximo da Nação que conduzisse a repactuação dos gastos de cada ente da federação.

Embora tardiamente, Guedes dá agora resposta assertiva à solicitação. “O dinheiro tem que estar livre para que o prefeito decida. Não há substituto para o gestor local”, disse na teleconferência da CNM o ministro da Economia, em uma de suas mais sensatas declarações desde que assumiu o cargo. A ver se o compromisso se mantém após o Brasil vencer a batalha contra o coronavírus.

O fato é que o diálogo aberto entre governo federal e municípios traz esperança aos prefeitos. Conforme mostrou este jornal em sua edição de ontem, os efeitos da proliferação da Covid-19 e os mecanismos utilizados para freá-la estão desidratando as fontes de receitas. Santo André e São Bernardo estimam perdas de até 20% no orçamento anual, algo em torno de R$ 400 milhões e R$ 588 milhões, respectivamente. Neste cenário, o auxílio de Brasília se torna imprescindível – e é muito bem-vindo. Como atesta o antigo ditado, antes tarde do que nunca.