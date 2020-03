Manu Gavassi canta hinos do Corinthians e Flamengo nas redes e Neymar muda posicionamento sobre BBB20: Fica Prior e fica Manu

30/03/2020 | 17:11



Manu Gavassi parece ter previsto a perseguição que alguns jogadores de futebol e suas torcidas estão fazendo contra ela neste paredão do BBB20!

Como você conferiu aqui no ESTRELANDO, craques como Gabigol e Neymar Jr. começaram uma campanha contra a cantora após tweets antigos dela dizendo que não gostava de futebol viralizarem na web - os dois jogadores, no entanto, estariam apoiando Felipe Prior por ele ser o melhor amigo de Babu Santana dentro da casa, para quem os dois já declararam torcida.

O que os internautas não esperavam era que Manu tivesse feito vídeos antes de entrar no confinamento rebatendo esses tweets antigos - e da forma mais inusitada possível! Nesta segunda-feira, dia 30, a equipe da cantora publicou duas gravações em que ela aparece cantando os hinos do Corinthians e Flamengo - o último, inclusive, time em que Gabigol joga!

Na legenda, é possível ler:

Meu pai descobriu meus dons musicais quando tinha 10 anos e fazia análise de hinos de futebol. Como ainda dizem que fadas odeiam futebol? Pai, esse eu fiz pra você.

O vídeo, inclusive, parece ter surtido efeito, já que Neymar mudou seu posicionamento! No Twitter, o craque escreveu:

Fica Prior e fica Manu... depois do movimentos, os dois tem que ir até a final! Fogo no parquinho!

O comentário, no entanto, não agradou muito os seguidores do jogador, e alguns chegaram até mesmo a dizer que ele teria mudado de opinião por ainda gostar da ex, Bruna Marquezine!