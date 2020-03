Drake tem jatinho customizado por designer da marca Off-White e fãs se surpreendem

30/03/2020 | 17:10



Famosos e jatinhos particulares são peças inseparáveis. No último sábado, dia 28, Drake compartilhou em seu Instagram algumas fotos mostrando o novo visual do seu avião particular. A customização foi feita pelo designer Virgil Abloh, criador da marca italiana Off-White. Segundo o Hypebeast, a nova cauterização do jatinho carrega referências do álbum, lançado em 2013, pelo rapper, Nothing Was The Same.

Na redes os fãs se surpreenderam com a parceria e comentaram:

O Air Drake já era lindo, aí vem o Virgil e personaliza ele e fica maravilhoso.

Gente, o Air Drake tá mudando de roupa e o projeto é dirigido pelo Virgil Abloh. O Drake está em outro nível.