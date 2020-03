Após polêmica, Belo diz que pagará dívida de cinco milhões de reais a Denilson

30/03/2020 | 17:10



Como você viu, o cantor Belo possui uma dívida de cinco milhões de reais com Denilson. Há mais de 20 anos, o ex-jogador de futebol tinha os direitos do grupo Soweto, do qual Belo era vocalista, e foi prejudicado com a quebra de contrato do músico, que passou a seguir carreira solo. Com isso, Denilson moveu um processo contra o artista e pediu uma indenização, mas a dívida nunca foi acertada. Entretanto, em entrevista ao colunista Leo Dias, Belo garantiu que todo esse dinheiro será pago ainda este ano.

- Meu escritório já está conversando. São dois fatores. Existe uma dívida que não é minha e existe uma dívida que é minha. Aí a gente entra em uma história muito grande, que se discute sobre Soweto, sobre Belo. Mas são coisas que já estão sendo discutidas e te falo uma coisa com toda a certeza: você pode me cobrar isso: até o final do ano vai estar resolvido.

A esposa de Belo, Gracyanne Barbosa, também participou da entrevista. Ela aproveitou o bate-papo para criticar a postura enrolada do marido.

- Ah, o Belo é muito enrolado, né? Acho que não existe marido melhor, como homem. A preocupação é excepcional. Mas ele é superenrolado e isso me irrita profundamente. Ele deixa a vida dele muito na mão de outras pessoas, não toma as rédeas, sabe? Ele é uma pessoa que tem um coração enorme e acaba envolvido em um monte de problema que poderia evitar se tomasse a frente dos negócios dele.

Entretanto, o cantor afirmou que está mudando essa atitude.

- Está sendo um ano muito decisivo. Acabei de sair do escritório antigo que estava, hoje detenho a maioria dos meus direitos e estou lutando por um monte de coisas. Encontrei um escritório que está me dando um respaldo muito maior, tenho mais liberdade de fazer as coisas que sempre almejei. Este ano de 2020 é um ano muito decisivo para mim, como profissional. Mas a Gracyanne há de concordar comigo que já existem os meus movimentos para a mudança.

Belo e Gracyanne disseram que nunca estiveram perto de se separar, mas que não perdoariam uma traição dentro do relacionamento. Eles esclareceram, mais uma vez, que a fisiculturista não foi o pivô do término da relação do músico com Viviane Araújo - mas isso não significa que essa história nunca tenha tido interferência no casamento dos dois.

- Não vou dizer que não sofri também, muito. Era muito difícil, tinha vergonha, ficava constrangida. Teve um momento em que fiquei muito triste, porque a minha mãe e a minha sogra presenciaram milhares de pessoas na gravação do DVD do Belo gritando Viviane e gritando para que eu fosse embora do show. Aquilo foi muito complicado.