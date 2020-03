Obituário - 30 de março de 2020

Ademir Medici



30/03/2020 | 16:24



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 27 de março

Mercedes Daniel Cubero, 97. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Paz, no Morumbi, em São Paulo (SP).

Rosário Mundin Iglesias, 93. Natural da Espanha. Residia no bairro Santa Terezinha,em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Inácia da Silva, 84. Natural de Nhandeara (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Mazuco, 82. Natural de Tambaú (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Aurora Alison Amaral, 81. Natural de Sorocaba (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Sá Leitão de Mello, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Maria de Lourdes dos Santos, 79. Natural de Verdejante (PE). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 27. Cemitério Municipal de Penaforte (CE).

Maria Neuza Machado Trevisan, 79. Natural de Itapeva (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27, em Santo André. Cemitério do Araçá.

Lourival Milani, 75. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Barnabé Santiago, 72. Natural de Estância (SE). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Maria das Graças Pereira, 67. Natural de Belo Oriente (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Pensionista. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Henrique Almeida da Silva, 64. Natural de Lages (SC). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Contabilista. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosely Aparecida Nunes Vieira, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Eduardo de Camargo Andreoli, 59. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Empresário. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

José Belarmino da Silva Filho, 58. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Serralheiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir de Moraes, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Elandia Soares de Lima, 39. Natural de São José de Caiana (PB). Residia em Nova Heliópolis, São Paulo (SP). Autônoma. Dia 27. Memorial Phoenix.



Santo André, sábado, dia 28 de março

Chiyo Sasaki, 103. Natural do Japão. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 28. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Francisca Fernandes Pereira, 84. Natural de Palmital SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pascoal Ferreira, 80. Natural de Santo André. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Martha Aparecida Basilio, 63. Natural de Guatapará (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Silva de Andrade, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Pintor. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Sérgio Alves de Brito, 51. Natural de Baixa Grande (BA). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 29 de março

Sidney Alves, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Porteiro. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO CAETANO

São Caetano, quarta-feira, dia 25 de março

Sebastião Michelin, 89. Natural de Catanduva (SP). Residia na Cidade Continental, em São Paulo (SP). Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, quinta-feira, dia 26 de março

Francisco Nabarrete, 85. Natural de São Caetano. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nanci Horácio, 53. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Claudio Rodrigues de Sousa, 47. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sábado, dia 27 de março

Stella Conti de Almeida, 92. Natural de Serra Negra (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Hélio Flores, 66. Natural de São Caetano; Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano (SP). Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sandra Scarpin, 47. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 27. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 26 de março

Antonio Florestevan de Souza, 74. Natural de Orlândia (SP). Residia no Jardim Célia. Dia 26, em Diadema. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Milton Takeo Kida, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Nova Conceição. Dia 26, em Diadema. Memorial Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista (SP).

José Pedro da Silva, 70. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Sebastião Francisco Rodrigues, 68. Natural de Parapuã (SP). Residia na Vila Taquari, em São Paulo (SP). Dia 26, em Diadema. Cemitério Parque das Palmeiras, em Ferraz de Vasconcelos (SP).

Maria Lúcia da Paixão, 67. Natural de Lagarto (SE). Residia no Jardim Casa Grande, em São Paulo (SP). Dia 26, em Diadema. Cemitério Primaveras, em Guarulhos (SP).

José Marques Macedo, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 27 de março

Dosina Maria da Silva Lopes, 72. Natural de Carlópolis (PR). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Sergio Aranha de Lucena, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Cezar Leite da Silva, 67. Natural de Cambará (PR). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Marina Ângela Gonçalves Lima, 63. Natural de Presidente Bernardes (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Zinda Zaulda Gomes Ferreira, 58. Natural de Caraí (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Conceição de Fátima Crepalde Silva, 53. Natural de Alvinópolis (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Ironize Maria dos Santos, 53. Natural de Avelino Lopes (PI). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Jucélio José da Silva, 37. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

M A U Á

Apparecida Zambelli da Silva, 91. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 29, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em Santo André.