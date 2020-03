Turismo online: 20 lugares para conhecer sem sair de casa

Crédito: Pixabay

Pirâmides de Gizé, Egito - Além das maravilhas do mundo moderno, é possível explorar as belas construções do mundo antigo sem sair de casa. No caso das Pirâmides de Gizé, basta entrar no Google Street View e contemplar esse sítio arqueológico construído há cerca 2.700 anos a.C.