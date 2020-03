Príncipe Harry e Meghan Markle se despedem de conta no Instagram

30/03/2020 | 15:10



Meghan Markle e príncipe Harry estão a um passo de se despedirem de vez de seus deveres como membros sênior da família real britânica. Nesta segunda-feira, dia 30, um dia antes da data anunciada para que eles se afastem de vez de suas obrigações reais, o casal fez um post no Instagram anunciando que não irão mais atualizar a página e agradecendo pelo carinho dos admiradores.

De acordo com a revista People, a partir do dia 31 de março Meghan e Harry não poderão mais usar o nome Sussex Royal em suas redes sociais e nem no website oficial do casal. Um representante da família real, no entanto, garantiu que a conta no Instagram e o site irão continuar existindo na internet pelo futuro próximo, ou seja, apenas não devem mais ser alimentadas com informações do Duque e da Duquesa de Sussex.

No Instagram, o casal compartilhou uma imagem que dizia:

Obrigada à essa comunidade - pelo apoio, inspiração e comprometimento compartilhado do bem pelo mundo.

Na legenda, eles falaram sobre o período difícil que o mundo está enfrentando por conta da pandemia do coronavírus, disseram que usarão esse tempo para ficar em família e pensar em novas formas de ajudar sua comunidade e incentivaram seus seguidores a fazerem o mesmo. Leia, na íntegra, a seguir:

Como todos nós conseguimos sentir, o mundo neste momento parece extraordinariamente frágil. Apesar disso, estamos confiantes de que todo ser humano tem o potencial e a oportunidade de fazer a diferença - como é visto ao redor do mundo, em nossas famílias, nossas comunidades e naqueles na linha de frente, juntos nós podemos nos apoiar para cumprir essa promessa. O que é mais importante agora é a saúde e o bem-estar de todos ao redor do mundo, e encontrar soluções para os vários problemas que tem se apresentado como resultado dessa pandemia. Enquanto todos nós tentamos encontrar um papel para desempenhar nessa mudança global de hábitos, estamos reservando esse novo capítulo para entender como podemos contribuir da melhor forma. Apesar de você não nos ver aqui, o trabalho continua. Obrigada à essa comunidade - pelo apoio, inspiração e comprometimento compartilhado do bem pelo mundo. Nós estamos ansiosos para reconectar com vocês em breve. Vocês são ótimos! Até lá, por favor se cuidem e cuidem uns dos outros.

Harry e Meghan abriram o Instagram Sussex Royal em abril de 2019, e a página marcou a primeira grande ruptura entre o casal e príncipe William e Kate Middleton - já que, antes da página ser criada, os quatro dividiam a conta Kensington Royal.

Após o afastamento da monarquia britânica, o casal não poderá mais usar o título Vossa Alteza Real, embora ainda possam ser chamados de Duque e Duquesa de Sussex. Além disso, Harry e seu filho Archie Harrison permanecem, respectivamente, como sexto e sétimo na linha de sucessão ao trono. Recentemente, o casal decidiu se mudar do Canadá para Los Angeles, nos Estados Unidos, e uma fonte contou à People que o Duque estaria feliz com sua decisão.

- Harry está vendo apenas o futuro com sua família. Eles vão passar um tempo na Califórnia... e ele não está olhando para trás.