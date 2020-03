Após uma semana internado, Fábio Jr. recebe alta hospitalar em São Paulo

30/03/2020 | 15:10



Boas notícias! Após uma semana de internação, Fábio Jr., de 66 anos de idade, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, dia 30.

Segundo informações do colunista Leo Dias, o cantor fez uma bateria de exames durante o período em que esteve no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e não precisou ser encaminhado para a UTI. Entretanto, o músico ficou em observação por apresentar cansaço, dor de cabeça e alteração no sono. Agora, entende-se que o problema era ligado ao estresse e o diagnóstico do artista é de estafa.

Suspeitou-se, nesse tempo, que Fábio poderia ter contraído o novo coronavírus. Felizmente, essa possibilidade foi descartada após a realização de um teste. O cantor seguirá tratamento domiciliar, mas não foi informado quais recomendações médicas serão tomadas em casa.

Ainda bem que Fábio está melhor, né?