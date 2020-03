GM anuncia doações de alimentos e produtos de higiene e limpeza

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



30/03/2020 | 14:05



O IGM (Instituto General Motors), braço social da GM (General Motors) no País, anunciou a doação de cestas de alimentos, higiene e limpeza e óculos de segurança para cidades onde a amontadora está presente.

Em São Caetano, além das doações, a empresa anunciou a disponibilidade de veículos para transporte de profissionais e equipamentos de saúde. As ações têm objetivo de contribuir no combate à pandemia de Covid-19 e os impactos para a população mais vulnerável. Anteriormente, a montadora já tinha anunciado o conserto de respiradores na fábrica da região.

"Neste momento difícil que estamos passando, as relações de parceria e a solidariedade precisam se intensificar ainda mais. O Instituto General Motors sempre esteve presente nas comunidades onde atua, especialmente em situações de crise. Nossos empregados têm no seu DNA a vocação para o voluntariado e estamos em contato contínuo com as autoridades, apoiando as necessidades em diversas frentes", declara Marcos Munhoz, presidente do Instituto GM.

As mais de 5.500 cestas de alimentos, higiene e limpeza serão doadas a famílias em situação de vulnerabilidade social em todas as cidades em que a GM está presente no Brasil: São Caetano, no Grande ABC; Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Sorocaba e Indaiatuba no Estado de São Paulo. Também estão incluídas Gravataí, no Rio Grande do Sul e Joinville, Santa Catarina.

"Vamos adquirir os produtos para compor as cestas no comércio de cada cidade onde faremos as doações. Assim, poderemos contribuir duplamente, com quem necessita receber e com quem precisa vender mais", explica Munhoz.

Os 105 carros que foram colocados à disposição em regime de comodato, serão utilizados pelas prefeituras de Gravataí, Joinville, São Caetano, São José dos Campos; além do governo estadual de São Paulo. Os veículos poderão ser usados para o transporte de profissionais de equipamentos de saúde e, também, de pacientes; além de outras necessidades.

O óculos de segurança é um EPI (Equipamento de Proteção Individual) usado na atividade fabril e importante para a proteção dos profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente contra o Covid-19. Serão doadas um total de 3.000 unidades para as prefeituras das cidades onde a GM está presente e que sinalizaram essa necessidade: Gravataí, Joinville e São José dos Campos.