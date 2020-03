São Paulo tem 12 mil exames para Covid-19 em análise, mas processa 3.000 por dia

30/03/2020 | 13:51



O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann, disse que existe uma fila de 12 mil exames de diagnóstico da covid-19 a serem analisados no Estado. De acordo com Germann, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, a capacidade atual de processamento instalada no Estado é de 3 mil exames por dia. "A partir do dia 10 de abril teremos 8 mil exames por dia", anunciou o secretário.

Segundo Germann, dos 12 mil exames que aguardam resultado, 500 são de pacientes internados em estado grave e o restante de pacientes em estado leve. "Entre os casos graves, a possibilidade de casos positivos é muito alta e entre os casos leves, a positividade é bem menor", informou o secretário. "Provavelmente nós não teremos um aumento significativo do número de casos positivos no Estado", disse Germann.

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), aproveitou a oportunidade para divulgar o segundo teste negativo para o coronavírus. Segundo o governador, o teste de sua esposa, Bia Doria, também deu negativo.