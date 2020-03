São Paulo lança campanha publicitária pelo isolamento, diz Doria

30/03/2020 | 13:31



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), reforçou nesta segunda-feira, 30, que "o isolamento é uma necessidade" para o combate à crise do novo coronavírus. "É melhor prevenir hoje do que lamentar amanhã", disse o governador durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

De acordo com o secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann, as medidas tomadas pelo governo de SP permitem um maior controle da disseminação do vírus, abaixo da média mundial. "Hoje a gente tem um certo patamar que está começando a se desenhar com o número de casos confirmados", disse Germann. O secretário, contudo, ressalvou que os números são "prematuros" e que não iria se estender no assunto.

O governador também anunciou que na noite desta segunda deverá começar a ser veiculada uma campanha publicitária orientando as pessoas a ficarem em casa. "A economia a gente trabalha e recupera. A vida de quem a gente ama não dá pra recuperar. Fique em casa", diz a propaganda.

Doações

Doria também anunciou que o governo do Estado deverá receber mais R$ 97 milhões em doações de empresários paulistas após reunião, pela manhã, com 232 dirigentes de empresas. O valor soma-se à doação feita após a reunião da última semana para um total de R$ 195 milhões.

As contribuições, segundo Doria, foram feitas em dinheiro, em insumos para a saúde - como respiradores e equipamento de proteção -, alimentos e produtos de higiene. "São Paulo agradece e principalmente as pessoas que estão sofrendo com o coronavírus", disse o governador tucano.