Estado expande funcionamento do Bom Prato em todas as unidades

Diário do Grande ABC



30/03/2020



O governador do Estado, João Doria (PSDB) anunciou, no início da tarde desta segunda-feira (30), que vai expandir o horário de funcionamento das 59 unidades dos restaurantes Bom Prato em São Paulo, inclusive, nos equipamentos da região, em Santo André e São Bernardo.

Segundo o governador, o que em alguns equipamentos não serviam as três refeições – café da manhã, almoço e jantar -, a partir de quarta-feira (1°), todas as unidades servirão café da manhã, no valor de R$ 0,50, almoço e jantar, no valor de R$ 1.

“Vamos servir, em média, 1 milhão de refeições por mês, direcionadas a duas milhões de pessoas alimentadas por R$ 1.

O investimento será em média de R$ 18 milhões, recursos do governo do Estado”, declara Doria.

Além da distribuição das refeições em marmitex, não podendo fazer a refeição no local, também será entregue a população garfos e facas descartáveis. A medida adotada ficará em vigor por 60 dias, podendo ser prorrogada. “Além disso, todos os equipamentos também vão abrir aos sábados e domingos, até o dia 30 de maio”, finaliza o governador.