Em quarentena,Adriana Esteves manda recado a Faustão e fala sobre torcida pela volta de Amor de Mãe

30/03/2020 | 13:10



No Domingão do Faustão do último domingo, dia 29, o apresentador Fausto Silva reprisou o programa em que homenageou Adriana Esteves, atualmente no ar em Amor de Mãe.

A atriz, claro, mandou seu recado ao amigo e falou sobre passar a quarentena isolada em casa coma família e torcendo pela volta da novela, que teve que ser interrompida por causa da pandemia do novo coronavírus. Enquanto o folhetim não retoma suas gravações, a TV Globo optou por exibir a novela Fina Estampa.

- Oi, Fausto! Estou aqui na minha casa, como todos os brasileiros com suas famílias. Toco a vida para que logo logo isso acabe, fique tudo bem e a gente possa voltar ao convívio. Eu queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar no seu programa, disse a atriz.

E continuou:

- E agora, não só falando daquela personagem que foi tão importante pra minha vida, que é a Carminha, mas também da louca da Thelma de 'Amor de Mãe', que em breve está de novo no nosso horário das 9. Muito obrigada pelo carinho e um beijo em cada um na sua casa