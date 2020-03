Orlando Morando permanece na UTI, mas quadro de saúde é considerado estável

Vanessa Soares

Do Dgabc.com.br



30/03/2020 | 12:55



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na unidade do Hospital São Luiz, em São Caetano, nesta segunda-feira. De acordo com boletim médico divulgado por volta das 12h30 ele respira com ajuda de oxigênio por cateter em baixo fluxo e não tem desconforto respiratório. Seu quadro é considerado estável.

Morando foi internado neste domingo por causa de agravamento no quadro respiratório decorrente da Covid-19, diagnosticada na última semana. Além do prefeito, sua mulher, a deputada estadual Carla Morando (PSDB) também foi diagnosticado com a doença – ambos têm 45 anos. Carla, no entanto, permanece em isolamento domiciliar.