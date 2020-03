Morre aos 98 anos, na Bahia, Riachão, autor de 'Cada Macaco no Seu Galho'

30/03/2020 | 12:17



O cantor e compositor Riachão morreu nesta segunda-feira, dia 30, aos 98 anos. Ícone do samba da Bahia, o sambista morreu durante a madrugada enquanto dormia em sua casa, no bairro do Garcia, em Salvador, capital do Estado. Clementino Rodrigues, nome de batismo, estava ao lado de compositores do samba como Batatinha, Ederaldo Gentil e Nelson Rufino. Riachão é autor de "Cada Macaco no Seu Galho", regravada por Gilberto Gil e "Vá Morar com o Diabo", também interpretada por Cássia Eller.