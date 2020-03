Goleiro de time gaúcho trabalha em obra de hospital para vítimas da pandemia

30/03/2020 | 12:19



O goleiro Jonatas trocou o campo de treinamentos pelo canteiro de obras durante a paralisação do Campeonato Gaúcho pela pandemia do novo coronavírus. O jogador do Esportivo, de Bento Gonçalves (RS), decidiu conciliar a quarentena com os trabalhos como voluntário na instalação de 40 novos leitos em um hospital da cidade. A reforma tem como objetivo aumentar a capacidade de atendimentos para pacientes infectados pela doença.

A decisão de deixar de lado o futebol e se aventurar na construção civil veio depois de Jonatas saber pelas redes sociais que a prefeitura da cidade buscava voluntários para ajudar no aumento da capacidade de atendimentos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bento Gonçalves. O goleiro de 38 anos se apresentou no local semana passada e tem trabalhado no turno da manhã, a partir das 7 horas, até por volta de umas 15 horas.

"Eu faço de tudo um pouco. Carrego material, limpo as áreas que estão sujas, levo água para os companheiros e tento facilitar o trabalho dos outros. Como não entendo muito da parte técnica de uma obra, eu tento pegar no pesado", disse Jonatas ao Estado. Em média mais 40 pessoas são voluntários junto com ele. Antes de atuar no hospital, o goleiro conta ter participado como pintor voluntário na obra de uma igreja.

O início de Jonatas no trabalho com o hospital foi na verdade um pouco às escondidas, como ele próprio admite. "Eu tentei ser discreto porque o clube recomendou ficar em casa. Mas depois que fui descoberto, teve boa repercussão e o clube ficou contente. Os diretores até vieram conversar, me elogiaram. Agora eu tento convidar mais colegas de time para ajudar na construção", afirmou.

O goleiro foi descoberto na obra por acaso. Como é preciso trabalhar de máscaras, Jonatas só foi reconhecido por um torcedor quando todos os voluntários fizeram um intervalo para o lanche. Enquanto estava sem máscara e fazia a refeição, Jonatas acabou notado pelos demais. A presença dele virou o assunto no hospital e até mesmo funcionários da prefeitura foram ao local para agradecer pela atitude.

"Eu me sensibilizei pela obra, pela atitude das pessoas. É muito legal porque tem muita gente colaborando. O mais legal é fazer novas amizades e conhecer pessoas de outras áreas, fora do futebol. Enquanto o calendário estiver parado no futebol, vou procurar colaborar. Isso tem me feito muito bem", disse o goleiro voluntário.