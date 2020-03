Minas Gerais tem primeira morte confirmada por novo coronavírus

30/03/2020 | 11:13



Uma idosa de 82 anos é a primeira vítima confirmada do novo coronavírus em Minas Gerais. A paciente morreu neste domingo, 29, em decorrência de complicações da doença no Hospital Biocor, em Nova Lima, conforme informou a Prefeitura da cidade. A informação foi confirmada pelo governo do Estado.

Segundo informações do governo, a paciente foi internada no dia 21 de março com quadro de febre, tosse, e desconforto respiratório. Foi transferida para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no dia 23. A paciente, ainda segundo o Estado, tinha "doença cardiovascular crônica, diabetes mellitus e pneumopatia crônica". O teste positivo para covid-19 foi feito por laboratório privado.

Nova Lima faz limite com Belo Horizonte e o Biocor fica exatamente nesta região. Segundo nota da Prefeitura, divulgada nesta segunda, 30, informando a morte, a paciente é moradora da capital e, por esse motivo, "o caso foi repassado à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que o encaminha para a secretaria de saúde da capital".

O boletim mais recente da Secretaria de Estado de Saúde sobre coronavírus, divulgado nesta segunda, aponta 29.724 casos suspeitos e 261 casos confirmados da covid-19. A pasta informou ainda que 23 óbitos suspeitos estavam sob investigação.