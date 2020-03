Saiba como transferir videoconferências para a tela da TV

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



30/03/2020 | 11:18



Nos últimos dias, pessoas adotaram o home office por causa da pandemia de Covid-19. Apesar da mudança, a rotina de compromissos profissionais segue intensa. Reuniões presenciais, por exemplo, deram lugar a videoconferências. Neste cenário, a Samsung traz algumas dicas de como conectar e integrar seus smartphones, notebooks e televisores pensando em uma melhor experiência de trabalho em casa.

Faça videoconferências na tela da TV

Para quem precisa acompanhar apresentações de planejamentos estratégicos ou analisar relatórios à distância por meio de videoconferências, a disponibilidade de uma tela maior simplifica parte do trabalho, tornando mais fácil a visão dos detalhes. Realizar videoconferências por meio da TV é simples: basta conectar o notebook ao aparelho utilizando um cabo HDMI.

Caso sua smart TV e seu notebook sejam da Samsung, essa conexão é ainda mais fácil, sendo necessário apenas conectar os produtos na mesma rede Wi-Fi e acionar o comando FN+F4 no laptop. Depois, selecione “Conectar a dispositivo sem Fio” e procure pelo televisor.

Além de conectar o notebook, é possível ver a chamada em vídeo do smartphone na TV usando a função Smart View. Para isso, em smartphones Samsung compatíveis, basta tocar no botão SmartView e fazer a configuração. Em outros smartphones, o espelhamento pode ser feito pelo aplicativo SmartThings.

Reproduza a tela do smartphone no notebook ou tablet

Outro aspecto fundamental do trabalho em casa é a possibilidade de executar tarefas simultaneamente. E o smartphone, claro, é a chave neste contexto. Disponível para Android, o Samsung Flow permite que a tela do celular seja visualizada no computador ou tablet. Para isso, o usuário precisa fazer uma rápida autenticação, conectar os dispositivos na mesma rede Wi-Fi e inserir a senha nos aparelhos pareados. Assim, é possível receber notificações dos principais aplicativos direto na tela do notebook ou tablet enquanto trabalha.

Ajuste o brilho da tela de acordo com a iluminação de cada ambiente da casa

A rotina de longas horas de trabalho, somada a limitação de espaço em casa, pode causar algum tipo de desconforto durante a jornada. Por isso, é natural que as pessoas troquem de cômodo ao longo do dia e, quando há possibilidade, opte por ficar em uma área externa, como jardim, quintal ou varanda.

Para minimizar o cansaço visual após longas horas de videoconferência ou outras tarefas, o brilho da imagem é ponto fundamental. Apertando as teclas FN+F2 ou FN+F3, o usuário pode diminuir o brilho quando estiver em locais internos, com pouca luz, ou aumentá-lo, pensando principalmente em cenários externos, com muita luz.