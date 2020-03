3 serviços de HQs e mangás gratuitos durante a quarentena

Bianca Bellucci

Do 33Giga



30/03/2020 | 11:18



O isolamento social provocado pelo surto de Covid-19, o novo coronavírus, está criando uma rede de solidariedade. Algumas empresas, por exemplo, estão contribuindo com entretenimento. Aqui, o 33Giga reuniu três serviços de quadrinhos e mangás que estão disponíveis gratuitamente durante a quarentena. Confira – e aproveite!

Panini

A empresa disponibilizou de graça as primeiras edições de uma série de títulos. É possível encontrar opções populares de mangás, como Bleach e One Piece, e clássicos da Marvel, como Deadpool e Vingadores. As revistas podem ser baixadas nas plataformas Kindle, Kobo, Google Play Livros e Apple iBooks. Acesse uma delas e faça uma busca por seu título favorito ou procure por “Panini” para ver o que está acessível.

Turma da Mônica

O aplicativo Banca da Mônica, disponível para Android e iOS, liberou mais de 180 quadrinhos gratuitamente. Os títulos fazem parte da coleção Gibis Históricos, que reúne algumas das revistas mais marcantes da série. Entre elas, está a edição número 1, datada de 1970. As histórias ficarão disponíveis até 25 de abril.

Artistas independentes

Autores brasileiros independentes se reuniram para lançar o CoronaConBR, um site com mais de 150 quadrinhos disponíveis gratuitamente. Para conferir uma das edições, basta clicar em cima e uma nova janela abrirá com o conteúdo. A ideia da iniciativa é não só entregar entretenimento durante a quarentena, mas dar mais espaço para estes artistas.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, você também confere 50 livros gratuitos para ler no e-reader ou celular. Clique na imagem para saber mais: