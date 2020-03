Pedro Scooby diminui em cinco mil reais pensão aos filhos e Luana Piovani reclama: Muito ridículo

30/03/2020 | 11:10



Luana Piovani e Pedro Scooby têm brigado por meio das redes sociais a respeito da pensão dos três filhos, Dom, Liz e Dom. Agora, por meio do Instagram, a youtuber indicou que o seu ex, que antes pagava dez mil reais aos filhos, diminuiu esse valor em cerca de cinco mil reais.

Uma seguidora escreveu:

Lua, manda teu ex pagar pensão e parar de cuidar da caridade que os outros fazem...

Como resposta, Luana disse:

Não é muito ridículo? Mandou 300 euros por filho, ainda bem que eles não dependem só disso, né.

300 euros dá cerca de mil e 700 reais, ou seja, ele pagou cinco mil e 100 reais de pensão.

Além disso, ele se meteu em outra polêmica. Como a própria seguidora de Luana indiciou, o surfista criticou o trabalho de caridade de outras pessoas e muitos fãs acharam que foi uma indireta bem direta para Rafa Kalimann - participante do BBB20. Tudo começou quando o jornalista Leo Dias publicou uma matéria que trazia uma foto de Rafa na África. Na imagem estava escrito:

Caridade na África custa caro para Rafa Kalimann, mas e os benefícios?

Já na legenda, o colunista escreveu:

Fazer o bem sempre é necessário. Mas analistas apontam que ações sociais na África melhoram tanto a imagem de um artista que vale a pena investir caro. O retorno de mídia é certo.

Dentre os comentários é possível ver Scooby dizendo o seguinte:

Se ela ajuda lá, mas ajuda aqui, ótimo! Tá fazendo! O que é f**a é que tem gente que vai lá na África, faz foto como se fosse um safári e chega aqui, não ajuda a comunidade do lado de casa, não para pra dar uma água ou uma comida pra moleque no sinal! Sendo que no Brasil temos sim lugar onde as pessoas ainda morrem de fome, não têm acesso ao SUS, não tem água! Mas se faz e faz de coração tá tudo certo também.

Não demorou para que as pessoas detonassem o atleta:

Eu não aguento mais toda esse falta de informação. A Rafa não ajuda apenas países da África, ela também tem projetos direcionados a comunidades e a hospitais de câncer aqui do Brasil. Sobre a fala do Pedro Scooby, o cara deixa de ajudar os filhos, não tinha nem que falar nada...

Resposta ao Pedro Scooby: Há sete anos, Rafa é missionária na África, trabalha para ajudar comunidades africanas, atuando em regiões de extrema pobreza. No Brasil, ela têm vários projetos, e é madrinha do Hospital do Câncer de Goiás. Faça melhor, ou procure saber mais!

Já acordei lendo que o Pedro Scooby está criticando a Rafa Kalimann, falando que ela foi pra África pra aparecer. Bom, primeiro acredito que ele precise pagar a pensão dos filhos deles. Depois a crítica.

Com isso, Scooby usou o Stories para se pronunciar:

- Eu fui mal interpretado. De repente não magoei a pessoa, porque ela está lá dentro do BBB, mas de repente magoei os fãs dela e as pessoas que acompanham ela. Então eu queria pedir desculpas. (...) Bom, eu sei que tem muita gente que passa fome, eu sei porque é uma realidade que eu vivo, que eu acompanho, muita gente que passa fome no Brasil, disse, afirmando que muitas pessoas vivem abaixo da linha da miséria.

Por fim, conclui:

- Eu vou fazendo a minha parte, que cada um faça a sua.