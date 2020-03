Meghan Markle e príncipe Harry respondem após governo dos Estados Unidos afirmar que não irá pagar pela segurança deles no país

30/03/2020 | 11:10



O Governo dos Estados Unidos deixou claro que não vai pagar pela segurança de Meghan Markle e príncipe Harry, que se mudaram recentemente para Los Angeles, na Califórnia. Por meio do Twitter, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou no último domingo, dia 29, que os EUA não pagarão pela proteção e segurança do casal.

Sou um grande amigo e admirador da rainha e do Reino Unido. Foi relatado que Harry e Meghan, que deixaram o Reino Unido, residiriam permanentemente no Canadá. Agora eles deixaram o Canadá para os EUA, no entanto, os EUA não pagarão por sua proteção e segurança. Eles devem pagar!

A declaração chamou a atenção e, de acordo com a revista People, o porta-voz de Meghan e Harry afirmou que o duque e a duquesa de Sussex não têm planos de pedir ao governo dos EUA recursos de segurança.

- Acordos de segurança com financiamento privado foram feitos, disse o responsável em um comunicado.

Desde que revelaram o afastamento da família real, no início de janeiro, Harry e Meghan vem dando o que falar. Apesar dos questionamentos, a publicação afirma que o casal planeja se tornar financeiramente independente.