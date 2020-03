Fãs surtam com suposta interação de Selena Gomez e Justin Bieber nas redes sociais

30/03/2020 | 10:10



Jelena já acabou faz muito tempo, mas ainda dá o que falar! Isso porque, alguns internautas surtaram no último sábado, dia 28, após prints de uma suposta interação entre Selena Gomez e Justin Bieber surgirem.

Tudo aconteceu depois que alguns fãs afirmaram terem visto que a cantora curtiu duas publicações relacionadas ao ex-namorado. A primeira, postada pelo ator Moises Arias, de Hannah Montana, Bieber aparece sem camisa e o clique até já havia sido curtido por Hailey Bieber, atual esposa dele.

A segunda, porém, se trata de um clique tirado na época em que os dois namoravam e foi postado por um fã-clube.

Assim que os likes foram vistos, rapidamente sumiram da publicação, o que indica que Selena deve ter descurtido as fotos. Nas redes sociais, porém, muitos admiradores ficaram surpresos com a possibilidade de interação e se questionaram se ela realmente estava stalkeando o ex-namorado, ou se seu perfil tinha sido hackeado.

Estou em choque. Nunca, em um milhão de anos, pensaria que Selena ou Justin curtiriam um post meu, escreveu a fã que cuida da página dedicada ao casal, com um print do momento.

No começo deste ano Selena lançou Rare, seu mais novo álbum que contou com diversas músicas sobre superação e amor próprio. Por conta disso, muitos internautas acreditaram que os likes não foram intencionais.

Gente deve ter sido sem querer ou, sei lá, foi hackeada, porque não é possível que a Selena daria like em foto de jelena e foto do Justin, disse uma fã no Twitter.

Eu duvido que tenha sido a Selena mesmo que curtiu a foto do Justin, porque a mulher nem Instagram deve ter baixado no celular dela. Minha teoria é que o insta dela tá logado no celular de uma das amigas, que devem ter entrado sem querer e curtido, ponderou um fã-clube.

Mesmo causando certa polêmica, nenhum dos artistas comentou sobre o assunto. Justin, inclusive, chamou a atenção no último domingo, dia 29, ao se declarar obcecado por Hailey Bieber. Enquanto fazia seu culto virtual, o cantor expressou seu amor pela esposa e revelou que ele deseja ser perfeito para ela.

- Eu sou obcecado pelo minha esposa, eu a amo muito. Eu só penso que gostaria de ser o perfeito para ela e eu sei que estou tentando ser o melhor marido, mas eu também tenho meus momentos de egoísmo ou momentos que só quero coisas para mim mesmo.

Na sequência Justin afirmou que seu desejo de ser perfeito vem de seu Deus perfeito, que nos ama e é obcecado por nós e nunca nos decepciona.

- Há algo tão impressionante nisso, concluiu.