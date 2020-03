Anitta diz estar chateada, pausa lives e amigos são proibidos de fazer registro durante quarentena com a cantora em ilha particular

30/03/2020 | 10:10



Passar a quarentena numa ilha particular com o boy e os amigos parece o sonho de qualquer um, mas Anitta não está tão feliz assim com a situação. A cantora está passando o isolamento com o novo namorado, Gabriel David, desde o último dia 21, mas segundo a colunista do O Dia, Fábia Oliveira, o casal tem feito algumas imposições para quem cumpre com eles o distanciamento social na ilha particular do sogro, Anísio Abraão David, presidente de honra da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis.

Também estão na ilha a família do namorado e alguns amigos convidados por Anitta, sob a condição de que não sejam fotografados ou filmados qualquer lugar da ilha ou do imóvel, incluindo as árvores que compõe a vegetação. Segundo a publicação, o objetivo é preservar a localização do arquipélago.

Apesar de esse parecer o melhor cenário para cumprir o período de quarentena por conta do novo coronavírus, a cantora não está muito animada. Conforme postou em seu Stories no Instagram, Anitta comentou que está um pouco triste por não poder comemorar seu aniversário de 27 anos de idade, nesta segunda-feira, dia 30, do jeito que gostaria devido a pandemia, mas diz que isso também pode ser parte de seu inferno astral.

Por conta dessa chateação, a compositora cogita parar temporariamente de fazer suas lives, onde ensina a cozinhar, malhar e promove aulas de francês. Ela também comentou em seu Stories que sua família e amigos a aconselharam a continuar transmitindo seus vídeos, mas que ela já não se sente animada para isso:

- Eu comentei com alguns amigos e coma minha mãe pelo telefone. Eles disseram continua fazendo as lives porque tá dando força pra galera e você também acaba se estimulando a fazer alguma coisa. Eu sei que essa é a recomendação de todo mundo, mas já tem dois dias que estou fazendo a live bem mais ou menos, diria assim. Acho que vou dar uma pausa com as lives e voltar quando eu tiver cheia de alegria. Não sei se é o meu inferno astral.

Apesar disso, ainda há esperanças que o dia da cantora seja bem animado, com direito a almoço caprichado, bolo e jantar especial preparado pelos sogros.