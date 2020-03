ANAC lança formulário de retorno para brasileiros que estão no exterior

O cancelamento de voos por conta da covid-19 fez com que muitos brasileiros ficassem “presos” em outros países. Por isso, a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), em parceria com os ministérios do Turismo e das Relações Exteriores, lançou uma iniciativa para tentar acelerar o processo de retorno dessas pessoas.

Os brasileiros que estão em outros países devem acessar este link e preencher o “Formulário para registro de brasileiros no exterior com voos cancelados (COVID-19)”. Durante o processo, o solicitante deve responder 15 questões.

Com base nesses dados, as instituições irão analisar o número de pessoas necessitadas em determinados países e a possibilidade de organizar voos de retorno. A previsão é de que as rotas sejam feitas em parceria com diversas companhias aéreas.