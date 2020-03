Latam suspende temporariamente algumas rotas internacionais

Leo Alves

A Latam comunicou a suspensão temporária de suas rotas internacionais por conta da pandemia da covid-19. Segundo o comunicado divulgado pela companhia, medida será válida até o 30 de abril. Para quem tem passagens neste período, a empresa informa que o valor do bilhete será mantido como crédito para futuras viagens. O passageiro também pode reagendar a data do voo até 31 de dezembro deste ano, sem custo algum.

Rotas internacionais da Latam suspensas

Embora tenha decidido pela suspensão, algumas rotas serão mantidas, porém com frequências limitadas. É o caso dos voos entre Santiago e São Paulo, e da capital paulista para Miami e Nova York. As rotas de Santiago para Miami e Los Angeles também estão mantidas, mas com restrições.

Abaixo, confira o comunicado da Latam.

O Grupo LATAM Airlines e suas subsidiárias anunciam, que, devido a restrições de viagens determinadas pelas autoridades e menor demanda após a pandemia de COVID-19 (Coronavírus), suspenderá temporariamente rotas internacionais adicionais até 30 de abril.

Todos os passageiros com voos cancelados não precisam tomar nenhuma ação imediata. O valor do seu bilhete será automaticamente mantido como crédito para futuras viagens, ou o passageiro poderá reagendar a data do seu voo, sem nenhum custo, até 31 de dezembro deste ano.

As rotas internacionais que o Grupo LATAM continuará a operar, com frequências limitadas, serão:

• Voos entre Santiago e São Paulo.

• Voos de São Paulo para Miami e Nova York, além de voos de Santiago para Miami e Los Angeles.

A continuidade dessas rotas, ou a reabertura de outras rotas internacionais, dependerá de alterações nas restrições de viagem e fechamento de fronteiras impostas pelos diferentes países onde a empresa opera e das condições de demanda e serão informadas oportunamente.

Coronavírus e os voos: políticas de cancelamento e reembolso

