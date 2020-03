Reino Unido: principal conselheiro do governo está com sintomas de coronavírus

30/03/2020 | 08:14



Dominic Cummings, o principal conselheiro do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e considerado por alguns observadores políticos como o verdadeiro governante do país, está isolado em sua casa após apresentar sintomas de coronavírus. O Número 10 de Downing Street, o endereço oficial do governo local, confirmou a informação extraoficialmente a alguns órgãos de imprensa britânicos.

Na sexta-feira, 27, o premiê havia informado que estava contaminado com o vírus e que ficaria isolado em sua residência, mas que continuaria a comandar o país por meio de ferramentas tecnológicas porque seus sintomas são leves, como elevação da temperatura corporal e tosse persistente.

O histórico profissional de Cummings sempre foi de trabalhar nos bastidores, mas sua figura vem sendo cada vez mais conhecida no Reino Unido. Ele estaria por trás da campanha da saída do país da União Europeia (UE), o chamado Brexit, e também seria o defensor mais radical de um divórcio sem acordo entre as partes.

UE e Reino Unido têm até o fim do ano para chegar a um consenso sobre sua relação comercial futura, mas Johnson vinha insistindo até o surgimento da covid-19 que, se não houver um esboço de pacto até junho, sua administração partiria para um rompimento mais radical com o bloco comum. Por causa do surto, as rodadas de tratativas foram suspensas, inclusive porque o principal negociador da UE, Michel Barnier, disse ter se infectado.

Recaiu sobre Cummins também recentemente a autoria da estratégia inicial que teria sido adotada pelo governo britânico - que nunca confirmou sua existência - de deixar a população mais sadia propositalmente se contaminar com o vírus para que se fortalecesse em relação à doença. A teoria chamada de "imunidade de rebanho" foi rapidamente criticada por vários infectologistas. Mais de 200 deles escreveram ao governo alegando que, no caso de coronavírus, por ser uma doença ainda desconhecida, não necessariamente poderia funcionar como em outros casos. Cummins é um interessado em assuntos em relação à saúde - em especial, aos ligados à imunidade.