Austrália anuncia estímulo adicional de US$ 80 bilhões, em resposta a coronavírus

30/03/2020 | 05:12



O governo da Austrália anunciou nesta segunda-feira estímulos econômicos adicionais de 130 bilhões de dólares australianos (US$ 80,09 bilhões), na forma de subsídios salariais, para manter trabalhadores empregados durante a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus.

A intenção do governo australiano é preservar os empregos de cerca de seis milhões de trabalhadores.

Com a última iniciativa, o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, disse que os estímulos totais do governo para combater os efeitos do coronavírus chegam a 320 bilhões de dólares australianos, o equivalente a 16,4% do Produto Interno Bruto (PIB). Fonte: Dow Jones Newswires.