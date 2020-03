Grupo de mulheres aposta em pré-candidatura coletiva

Daniel Tossato

Diário do Grande ABC



29/03/2020 | 23:30



Grupo formado por pouco mais de 20 mulheres de Ribeirão Pires se prepara para lançar pré-candidatura coletiva à Câmara na eleição municipal de outubro. Embora o projeto não seja inédito – a exemplo do que já ocorre na Assembleia Legislativa de São Paulo com a bancada ativista –, a proposta visa quebrar hegemonia masculina no Parlamento local.

A arte-educadora Danielle Silveira, 31 anos, uma das organizadoras do movimento, afirma que a intenção do grupo é justamente ampliar o leque de atuações e possibilitar a eleição de mulheres na Câmara, uma vez que no último pleito, em 2016, somente homens foram eleitos – a casa é formada por 17 parlamentares. “A necessidade de uma candidatura feminina se faz presente para contrapor os quatro anos de mandatos masculinos na cidade. São 17 homens e nenhuma mulher, a falta de representatividade está exposta”, alegou Daniela.

Outra justificativa que movimentou o grupo de mulheres foi a vontade de mudar aquilo que elas chamam de “velha política”, mencionando ações colaborativas e abrir espaço no Legislativo para a diversidade. “Já trabalhamos em nossas comunidades, prestando serviços de orientação e acolhimento às mulheres que sofrem violência doméstica. Sabemos das dificuldades que as mulheres passam”, declarou a inspetora.

Apesar de atrelado ao PT, o grupo frisa que o coletivo tem atuação independente e que conversa com diversos partidos para ampliar as conexões políticas na cidade. “O mandato estrá vinculado ao PT e teremos três mulheres à frente da candidatura. Vamos seguir a legislação eleitoral, que indica que o mandato coletivo precisa estar ligado a uma sigla partidária”, pontuou Daniela.

Em Santo André também há coletivo que se articula para lançar pré-candidato à Câmara, conforme já relatado pelo Diário. As diferenças, contudo, estão na formação, já que o grupo andreense não é restrito apenas às mulheres, e também no partido. Isso porque o bloco é ligado ao Psol.

Tanto o movimento de Ribeirão quanto o de Santo André se espelham na fórmula vitoriosa da bancada ativista, também atrelada ao Psol, e que mantém mandato na Assembleia. O coletivo, liderado por Mônica Seixas, única a ter direito a voto e uso da tribuna, conta ainda com Chirley Pankará, ativista dos direitos dos povos indígenas e que vive em Mauá – ela atua como co-parlamentar.