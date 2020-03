Corinthians fará edição emergencial de campanha de doação de sangue na Arena

29/03/2020 | 22:35



O Corinthians anunciou neste domingo em suas redes sociais que abrirá a Arena Corinthians, seu estádio em Itaquera, para uma edição emergencial da campanha 'Sangue Corinthians' nos dias 7, 8 e 9 de abril. A intenção é ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus.

O clube promove a campanha entre os torcedores há alguns anos, mas desta vez será feita uma edição extra porque o nível de doações caiu drasticamente desde que a covid-19 chegou ao Brasil.

Para doar desta vez, o torcedor terá que agendar, atendendo a uma medida para evitar aglomerações, além de outros protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde para evitar novas infecções do coronavírus.

Anteriormente, o presidente do Corinthians, Andrés Sánchez, já havia colocado a sede social do clube no Parque São Jorge e o CT Joaquim Grava à disposição do poder público para que sejam montados hospitais de campanha para auxiliar no tratamento dos pacientes.

As atividades dos times de futebol masculino e feminino, sejam profissionais ou da base, e de outros esportes, foram interrompidas por tempo indeterminado. O Corinthians não divulgou se haverá férias coletivas dos atletas ou se chegou a um acordo para redução dos salários no período sem jogos.