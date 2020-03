Atila adota o ‘drive-thru’ e tenta resgatar popularidade

Junior Carvalho

Diário do Grande ABC



29/03/2020 | 23:30



Na corrida contra o tempo para resgatar a popularidade, arranhada após as duas prisões e o impeachment, o prefeito de Mauá e pré-candidato à reeleição, Atila Jacomussi (PSB), decidiu levar a campanha de vacinação contra a gripe para as portas do Paço municipal e ele próprio, agora diante de seis meses de retorno ao cargo, tem marcado presença na atividade.

Os procedimentos, iniciados no País na semana passada em meio à pandemia de Covid-19, têm sido aplicados nos munícipes em espécie de drive-thru instalado no entorno do prédio da Prefeitura – próximo ao estacionamento. Atila apareceu nas ações de alta demanda ao lado da equipe de saúde. O método de vacinação, que prevê que a imunização seja feita sem que haja necessidade de o morador saia do veículo, foi adotada por outros prefeitos da região, como o de Santo André, Paulo Serra, de São Caetano, José Auricchio Júnior, e de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira, todos do PSDB.

Em território andreense, o drive-thru também foi instalado no estacionamento do Paço municipal, mas foi levado ainda para a sede da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André). Em São Caetano, no Atende Fácil, enquanto que Ribeirão implementou a iniciativa no Complexo Ayrton Senna.

Atila, porém, divulgou imagens nas redes sociais cumprimentando as pessoas que passavam pela fila de vacinação. Em alguns casos, inclusive, desrespeitou o distanciamento social, de pelo menos dois metros, orientado pelo Ministério da Saúde. Com máscara, Atila aparece em fotos acenando para idosos que foram procurar a imunização. “Agora os idosos não precisam mais sair de seus carros para a aplicação da vacina, evitando o contato com muitas pessoas”, diz publicação do prefeito mauaense, em sua página pessoal no Facebook. “Seguiremos nas ruas por vocês, fiquem em casa por nós. Assim, vamos vencer a guerra contra o coronavírus”, escreveu o socialista em outra publicação.

Atila também divulgou imagens ao lado de profissionais que fizeram higienização de vias públicas e de equipamentos, como o Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini.

CENTRALIZAÇÃO - Além do drive-thru no Paço municipal, a gestão Atila divulgou que a vacinação também tem ocorrido nas 22 UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Porém, a equipe de reportagem do Diário ligou para pelo menos três desses equipamentos, na sexta-feira à tarde, e funcionários informaram que as doses haviam se esgotado. O Diário também recebeu relatos de que a campanha na cidade, de 472,9 mil habitantes e 62 quilômetros quadrados de território, estava centralizada no Paço, na região central da cidade, mediante cadastro.

Há duas semanas, quando a maioria das cidades da região já iniciava adoção de medidas preventivas para evitar a proliferação do coronavírus, como a suspensão das aulas, Mauá ainda não havia anunciado ações.