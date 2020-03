Carrefour abre 5.000 oportunidades em todo o País

Do Diário do Grande ABC



29/03/2020 | 23:30



Diante do aumento da demanda nas lojas durante o período de isolamento social, o Carrefour abriu 5.000 vagas de emprego com o objetivo de reforçar as operações. Os postos de trabalho são para operador de loja, auxiliar de perecíveis, agente de prevenção, recepcionista de caixa, padeiro, peixeiro, técnico em manutenção, açougueiro, operador de centro de distribuição e vendedor de eletrodomésticos. A rede não faz o recorte das oportunidades por região.

Desde a seleção dos candidatos, passando pelas entrevistas (on-line) até a contratação final, onde o novo colaborador poderá enviar todos os documentos digitalizados, sem precisar comparecer pessoalmente para a entrega – tudo será pela internet.

Para se candidatar às vagas, é necessário ter concluído ou estar cursando o segundo grau. Algumas funções requerem outros pré-requisitos, como o cargo de operador de loja. Para essa vaga, é necessário atuar com reposição, precificação, verificação de validade e apoio às demandas dos clientes das áreas têxtil, utilidades do lar, papelaria, ferramentas, brinquedos, eletrodomésticos, alimentos não perecíveis, congelados, mercearia, limpeza e higiene pessoal.

Quem deseja ocupar a vaga de agente de prevenção, precisa ter o segundo grau completo para atuar na fiscalização e controle de movimentação de mercadorias e pessoal, controle de quebras, monitoramento de câmeras, segurança patrimonial e orientação ao público. O cargo de recepcionista de caixa requer interesse em atuar no registro e recebimento das mercadorias nos pontos de vendas, organização de check stand e apoio às demandas dos clientes.

Os interessados devem se cadastrar por meio do site http://www.99jobs.com/carrefour. A seleção será realizada a partir desta semana e as vagas permanecerão abertas até o preenchimento.