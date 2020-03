Área da saúde segue liderando oferta de vagas nas sete cidades

Flávia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



29/03/2020 | 23:30



Em razão do avanço do novo coronavírus no País, a área da saúde vai na contramão dos demais setores e segue contratando na região. São cerca de 230 vagas em aberto para postos como recepcionista hospitalar, auxiliar de laboratório, técnico de enfermagem e enfermeiro, com salários que chegam a R$ 5.000.

As oportunidades estão disponíveis na Luandre, agência de empregos com unidade em Santo André. A orientação é que os interessados façam a candidatura pelo site (www.luandre.com.br), visando evitar aglomeração no estabelecimento.

Segundo Jefferson José da Conceição, coordenador do Conjuscs (Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da Universidade Municipal de São Caetano), o País está passando por situação de “economia de guerra” contra o novo coronavírus, uma vez que o Ministério da Saúde fala em “colapso da infraestrutura” do setor.

“Até porque uma parte expressiva de profissionais da saúde, ao atuar no front da batalha, sem EPIs (Equipamentos de Proteção Individuais) em quantidade e qualidade, acaba se contaminando. Claro que, então, cresce a demanda imediata de mão de obra especializada no setor”, assinala.

Em relação aos demais segmentos, Conceição avalia que as contratações devem ser retomadas apenas em 2021 e que a taxa de desemprego pode começar a subir a partir de abril. “A potencialidade de perda de empregos nos outros setores é maior em função da retração da atividade econômica, confinamento, queda do consumo, das exportações e dos investimentos privados, além disso, o cenário mundial também é de crise, o que retrai vendas externas e investimentos estrangeiros”, explica.

Para potencializar a economia após o término da turbulência causada pela Covid-19, o especialista defende que os governos federal, estadual e municipal condicionem apoio a empréstimos sem juros, redução ou suspensão de dívidas das empresas, tendo como contrapartida a manutenção dos empregos durante o isolamento social. Depois da quarentena, cabe ao poder público estimular o consumo.

CENTROS PÚBLICOS

Vale lembrar que o atendimento presencial nos centros públicos de emprego estão temporariamente suspensos. No período, a busca por oportunidades pode ser feita on-line no Portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, ou pelo Sine Fácil Trabalhador (https://portal.dataprev.gov.br/solucoes-para-o-cidadao/sine-facil).

Quarentena é chance para crescimento

O isolamento social é oportunidade para o crescimento profissional, seja por meio do autoconhecimento ou de cursos on-line que estão sendo oferecidos gratuitamente. Outra dica é aproveitar o período para fortalecer a rede contatos via redes sociais.

“As pessoas estão sendo obrigadas a viver consigo mesmas, as levando a refletir sobre o que fazer da vida e melhorar diversos aspectos”, aponta Antônio Fernando Gomes Alves, gestor do curso de RH (Recursos Humanos) da USCS (Universidade Municipal de São Caetano). “É preciso ter foco, entender quais habilidades podem ser trabalhadas e adquirir novos conhecimentos.”

Segundo Larissa Ruza, coordenadora de marketing de recrutamento da Connekt, empresa de recrutamento digital, a quarentena deve ser utilizada para desempenhar atividades que, antes, não cabiam na agenda. “Cursos que aprimoram ou agregam novos conhecimentos são pontos fortes em um currículo, sendo, inclusive, uma vantagem em relação aos outros candidatos na concorrência por uma oportunidade”, explica.

Conforme o Diário apurou, há cursos on-line gratuitos em diversos segmentos, tais como idiomas – aplicativo Babbel, Times Idiomas e a escola norte-americana Really Experience – e economia e finanças – Trevisan Escola de Negócios e a fintech Juros Baixos. O Centro Paulo Souza, o Senac, o Senai e a Casa do Saber também disponibilizaram diversos cursos e conteúdos sem custo.

A quarentena também é oportunidade para ampliar o networking. “Notifique que está em busca de um emprego aos contatos mais próximos, em suas redes sociais e grupos de Whatsapp. Participe de comunidades virtuais com interesses relacionados à área de atuação e compartilhe conhecimentos”, sugere Larissa.