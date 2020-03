Orlando Morando é internado por Covid-19

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



29/03/2020 | 23:30



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), está internado desde a tarde de ontem no Hospital São Luiz, na unidade de São Caetano, onde segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por causa de agravamento no quadro respiratório decorrente da Covid-19, diagnosticada na última semana.

O chefe do Executivo já estava em isolamento. No sábado à noite, ao realizar uma live para falar do coronavírus na cidade, Orlando demonstrou estar abatido e com dificuldades para falar. Além do prefeito, sua mulher, a deputada estadual Carla Morando (PSDB) também foi diagnosticado com a doença – ambos têm 45 anos.

Além do prefeito de São Bernardo, outras 61 pessoas são pacientes com novo coronavírus no Grande ABC, 24 delas em São Caetano. Nas demais cidades, segundo o último balanço divulgado, são 18 em Santo André, 15 em São Bernardo, um em Diadema, dois em Mauá e um em Ribeirão Pires.

Em todo o Estado já são 1.451 pacientes infectados e 98 mortos. Segundo a secretaria de Saúde do Estado, São Bernardo teve a primeira vítima fatal: homem de 89 anos, segunda morte oficial no Grande ABC. Questionada pelo Diário, a cidade enviou nota dizendo que, até o momento, a notificação de óbito não chegou à Vigilância Epidemiológica. “Os residentes de São Bernardo atendidos em outros municípios são notificados, primeiramente, ao Estado”, justificou.

O gestor de Santo André Paulo Serra (PSDB), em live realizada ontem à noite, falou da gravidade com que o coronavírus chegou no País, no Estado e nas cidades. Ele começou falando de mais uma uma morte registrada na cidade – a primeira foi anunciada na quarta-feira –, que deverá ser computada hoje: do empresário Carlos Eduardo Andreoli, 59 anos. Serra também pediu orações a Orlando Morando.

Entre os anúncios feitos estão que os alunos da rede municipal de ensino receberão em suas casas alimentos para 15 dias e produtos de higiene, além de começarem a receber envio de atividades completares para que realizem em casa e assim não perderem o vínculo escolar. O conteúdo ficará disponível no site da Prefeitura, separado pelo ciclo escolar que o estudante frequenta.

Serra também informou sobre o decreto que será publicado hoje e que vai liberar o funcionamento de estabelecimentos, tais como distribuidoras de gás e de água mineral, postos de combustível e loja de conveniência (sem restrição de horário), clínicas veterinárias e pet shops, bancas de jornal, oficinas de veículos, feiras livres (a partir de amanhã), hotéis, lojas de materiais de construção, clínicas médicas, óticas, farmácias, mercados, açougues, quitandas, peixarias. “É preciso bom senso, nada de aglomerações e sempre os cuidados com a higiene”, frisou.

Outro prefeito que se pronunciou ontem à noite foi José Auricchio Júnior (PSDB), de São Caetano, por meio de vídeo publicado. Ele disse que, apesar da pressão e das críticas por conta do fechamento do comércio e dos problemas econômicos, o objetivo da Prefeitura é prezar pelas vidas.