Vacinação contra a gripe prossegue em quatro cidades do Grande ABC

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



29/03/2020 | 23:30



A campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) segue hoje em pelo menos quatro das sete cidades do Grande ABC. Santo André, São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra informaram que ainda têm doses da vacina. Em São Bernardo e Diadema as administrações públicas aguardam pelo envio de nova remessa pela Secretaria de Estado da Saúde. Mauá não confirmou se as doses já acabaram, mas na página da Prefeitura no Facebook são inúmeras as queixas de moradores que tentaram se vacinar na última sexta-feira e não conseguiram.

No primeiro dia da campanha nacional de vacinação, segunda-feira da semana passada, todas as cidades viram seus estoques acabarem em poucas horas. A mobilização foi então suspensa na região e retomada na quarta-feira em algumas cidades, na quinta-feira em outras, mas a alta procura pelo público-alvo dessa primeira fase da imunização – idosos e profissionais de saúde – tem feito com que as doses se esgotem rapidamente.

Santo André já vacinou mais de 50% dos idosos da cidade, um recorde para uma primeira semana de campanha. Foram 76 mil pessoas imunizadas, contra 30 mil doses aplicadas nos 40 dias da mobilização do ano passado. A campanha segue nas 31 escolas e nos dois pontos de vacinação no sistema drive-thru, em que os pacientes não precisam descer dos carros, no Paço Municipal e no Craisa.

Em São Bernardo já foram vacinadas 82,2 mil pessoas, 80% do público-alvo. A cidade não conta mais com doses e aguarda a reposição para retomada da campanha. São Caetano, que também aderiu ao sistema de imunização nos carros, segue vacinando. Em Diadema, a campanha está suspensa desde a última quinta-feira, devido ao fim do estoque. Ribeirão Pires também não tem mais vacinas, após imunizar 13,5 mil pessoas, e assim como Diadema, aguarda nova remessa. Em Rio Grande da Serra, a campanha continua.

Em todo o País, a vacinação contra a gripe seguirá até o dia 22 de maio.