Bolsonaro diz que vídeo da campanha "o Brasil não pode parar" vazou

29/03/2020 | 21:55



O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo, 29, que o vídeo da campanha "O Brasil não pode parar" foi um vazamento. "Alguma televisão mostrou o vídeo? Aquele vídeo vazou. Não tem o que discutir, como vaza tudo neste País", disse a jornalistas na porta do Palácio do Alvorada.

Nesta semana, um vídeo que defende a flexibilização do isolamento social foi compartilhado nas redes sociais, inclusive pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Com o slogan, "O Brasil não Pode Parar", a publicidade reforça a narrativa do presidente Jair Bolsonaro em relação a crise envolvendo o novo coronavírus.

Após a repercussão, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República afirmou em nota que o vídeo estava sendo divulgado de "forma equivocada". A Secom chegou a dizer que o vídeo foi produzido em caráter experimental e não foi aprovado para veiculação. No sábado, 28, no entanto, a secretaria divulgou uma nova nota na qual nega ter veiculado peças publicitárias sobre o tema e a existência de qualquer campanha.

Nesse sábado, a Justiça Federal do Rio de Janeiro ordenou que a União suspenda a campanha. A decisão manda o Planalto a se abster de veicular qualquer propaganda com a mensagem que sugira comportamentos que não sigam as orientações técnicas do Ministério da Saúde.