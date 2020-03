Doenças que ficaram na história

Ademir Medici



A gripe asiática foi uma pandemia de Influenza A (H2N2) em 1957 e 1958. Dela narra Divanir Bellinghausen Coppini, a Didi de São Bernardo, colaboradora da Folha do ABC na crônica Flagelo da Humanidade:

- Eu fui a primeira pessoa da família a pegar (a gripe asiática). E lá veio a pinga com limão.

-Antigamente não usávamos gelo, era tudo bem natural. Quando a minha cedeu, praticamente a família já estava contaminada.

- Eu, então junto a uma empregada que era quem matava a galinha fazíamos as canjas e levávamos para alguns vizinhos da Rua João Pessoa.

- Em seguida fui ser voluntária no Centro de Saúde na Rua Marechal Deodoro. Imensas filas se faziam na rua, sob um sol escaldante.

Didi relembra de outras gripes que vieram: a aviária, da vaca louca, a H1N1. E cita a malária, a dengue, o sarampo “voltando”.

MENINGITE

Nos anos 1970 o Diário cobriu, dia a dia, o drama da meningite meningocócica, doença já manifestada em outras épocas – como em 1920 – e revivida em 2018. O ex-prefeito Tito Costa foi uma das vítimas contemporâneas da meningite, recuperando-se, felizmente, e hoje chegando com energia e produtividade – de grande jurista que é – aos 96 anos.

As filas de vacinação contra a meningite. Escolas fechadas. E o governo militar desconversando, tentando esconder o que todos sabiam ser real, diferentemente dos dias atuais com o coronavírus – que vai se transformando, tristemente, em plataforma política com vistas às próximas eleições.

O mundo sobreviveu a todas essas pandemias. Sobreviverá à Covid-19. E como as doenças que o antecederam, transformará setores do universo. Que sejam transformações positivas e que, principalmente, não sofram as camadas mais miseráveis.



