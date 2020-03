Neymar nega ter desrespeitado confinamento em resposta a jornal catalão

29/03/2020 | 19:00



Neymar publicou uma nota oficial, neste domingo, em que nega ter desrespeitado as regras da quarentena impostas pelo PSG, como havia publicado o jornal catalão "Mundo Deportivo" na última sexta-feira. A situação começou após o jogador postar uma foto jogando futevôlei com os 'parças' em suas redes sociais.

Na nota, a equipe do jogador afirma que a foto que motivou a matéria mostra Neymar ao lado de pessoas com quem ele vive e viajou junto ao Brasil, e ofereceu sua casa para que eles ficassem por 14 dias antes de se juntar às respectivas famílias. O local seria completamente isolado. Da mesma forma, o jogador não visitou parentes como a mãe, a irmã e a avó, tendo recebido apenas o filho, Davi Lucca, que esteve em Paris poucos dias antes da quarentena para visitá-lo. Além disso, Neymar também estaria treinando para manter a forma física e prevenir lesões.

Na matéria, o Mundo Deportivo afirmou que Neymar não respeitou o distanciamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de um metro entre as pessoas, nem atendeu o pedido do PSG para que ficasse em Paris - o jogador está no Brasil, em local não divulgado. A publicação espanhola comparou a atitude do brasileiro com a de Lautaro Martínez, outro jogador que estaria na mira do Barcelona para se tornar reforço na próxima temporada: o argentino da Inter de Milão se isolou em casa apenas ao lado da noiva.

Neymar vivia grande fase no Paris Saint-Germain antes da pandemia do novo coronavírus atingir a Europa e paralisar os campeonatos. O brasileiro havia sido decisivo para a classificação do PSG nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund.

Confira a nota oficial divulgada por Neymar.

"Em matéria publicada na Espanha e reproduzida no Brasil, Neymar Jr. é acusado de não respeitar a regra de distanciamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde.

A foto que motivou tal matéria, publicada em sua conta de Instagram, mostra Neymar Jr. ao lado de outras pessoas que estão de quarentena com ele, pessoas que moram e viajaram juntos de Paris para o Brasil. Neymar Jr. ofereceu a sua casa para que todos passassem lá estes primeiros 14 dias antes de encontrarem suas respectivas famílias.

A casa onde o atleta cumpre a quarentena é completamente isolada, permite paz e serenidade para seguir treinando e cuidando dos seus, nesse momento de dor mundial e confinamento.

Não há visitas ou reunião de negócios na casa, até porque o próprio condomínio só permite acesso a moradores. A exceção nas visitas foi seu filho, Davi Lucca, que veio ficar com o pai. Davi, sua mãe, padrasto e irmão estavam em Paris dias antes para visitá-lo.

Neymar Jr. mantém distanciamento de outros familiares, como sua mãe, irmã e avó, por exemplo, por entender ser este um momento que exige esforço para o bem comum.

O atleta segue fazendo seu trabalho diário de prevenção de lesões e manutenção de sua forma física, com seu preparador físico Ricardo Rosa, aguardando ansiosamente o fim desse triste momento da humanidade e a consequente retomada da atividade profissional.

Nossa assessoria sempre esteve à disposição da imprensa, para informações e dúvidas sobre o atleta, e assim seguirá, justamente para que não tenhamos informações distorcidas como essa."