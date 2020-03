SP registra duas mortes de jovens e chega a 98 óbitos por Covid-19

Da Redação



29/03/2020 | 18:19



O Estado de São Paulo registra pela primeira vez, neste domingo (29), a morte de dois jovens pelo novo coronavírus, no mesmo dia. Os rapazes de 26 e 33 anos da Capital estão entre as 14 vítimas fatais da COVID-19 contabilizadas hoje, todas atendidas na rede privada de saúde. A Prefeitrua de São Paulo investiga o histórico clínico dos dois homens.

Além dos dois jovens, há um homem de 89 anos de São Bernardo e outros 11 da Capital, sendo cinco mulheres (71, 84, 84, 87 e 90 anos) e seis homens (60, 67, 79, 76, 63, 83). O histórico clínico dos jovens, se tinham algum tipo de comorbidades por exemplo, estão sendo investigados. A Prefeitura de São Bernardo não confirmou o óbito e afirmou, por meio de nota, que a notificação de óbito não chegou a Vigilância Epidemiológica até o momento. "O Departamento tem controle apenas dos residentes atendidos na cidade. Os residentes de São Bernardo atendidos em outros municípios são notificados, primeiramente, ao Estado. Trâmite que pode apresentar dados divergentes, como no caso relatado", justificou o comunicado.

Até o meio desta semana, apenas a Capital paulista registrava óbitos relacionados à COVID-19. Agora, os municípios de Vargem Grande Paulista, São Bernando do Campo, Guarulhos, Taboão da Serra, Embu das Artes, Sorocaba e Ribeirão Preto também contabilizam pelo menos um óbito. O levantamento não aponta, ainda, o óbito de um homem de 68 anos que morreu em 18 de março em Santo André. O Estado registra 1.451 casos confirmados. No Grande ABC, até ontem, eram 56 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, incluindo e o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e a sua esposa, a deputada estadual Carla Morando, além do vice-prefeito de São Caetano, Beto Vidoski.