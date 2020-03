Príncipe William e Kate Middleton compartilham comunicado com orientações em meio a pandemia de coronavírus

29/03/2020 | 17:11



Em meio a pandemia de coronavírus, Príncipe William e Kate Middleton compartilham algumas orientações e incentivam as pessoas a manterem contato apenas digital com seus entes queridos.

As ultimas semanas foram ansiosas e perturbadoras para todos. Temos que reservar um tempo para nos apoiar e encontrar maneiras de cuidar da nossa saúde mental. É ótimo ver o setor de saúde mental trabalhando em conjunto com o Serviço Nacional de Saúde para ajudar as pessoas a manterem o contro de seu bem-estar. Ao nos unirmos e darmos passos simples todos os dias, todos podemos estar mais bem preparados para os próximos tempos.

O casal, além de apostar nas recomendações de manter o contato digital com os seus parentes, indicou também para a população aprender novos hobbies e seguir rotinas regulares, e horários de sono.