Ticiane Pinheiro conta como está a rotina durante a quarentena: - Tenho aproveitado para fazer arrumação na casa

29/03/2020 | 17:11



iane Pinheiro tem enfrentado uma mudança brusca em sua rotina com a adoção das medidas de isolamento social em razão da epidemia do coronavírus.

No entanto, para a loira, os novos hábitos não tem sido negativos, pois ela tem passado mais tempo com suas herdeiras, Rafaella e Manuella, e realizando tarefas que normalmente não conseguiria com facilidade.

Durante uma entrevista com a colunista Patricia Kogut para O Globo, a apresentadora revelou que se divide entre apresentar o Hoje em Dia algumas vezes por semana e se dedicar aos afazeres domésticos.

- Tenho aproveitado para fazer arrumação na casa. Este é o momento de tirar tudo para doar. Mandei um monte de coisa para uma creche em Paraisópolis que é ajudada por um funcionário aqui do prédio, contou.

A organização também foi revertida em benefício próprio:

- Aproveitei para pegar um monte de livro e recomeçar a ler. Quero tentar à noite, depois que Manu e Rafa dormem.

Já o mesmo não pode ser dito de César Tralli. O jornalista está enfrentando uma carga de trabalho maior ainda. Com um expediente de mais de 12 horas, ele passa pouquíssimo tempo com a família.

Na linha de frente, o casal tem consciência de que está mais exposto ao vírus. Porém, Tici encontrou um senso de dever na profissão:

- Eu enxergo como se estivesse fazendo um bem [à terceira idade]. Eu precisava ajudar de alguma maneira neste momento tão caótico. É meu dever. Claro que você vai com medo porque é ser humano, mas ao mesmo tempo sabe que está indo trabalhar para ajudar.

Por manter o contato com as outras pessoas, a família está mantendo distância do grupo de risco, como os pais e sogros da ex-modelo. No entanto, o afastamento não tem sido nada fácil.

- Morro de saudade dos meus pais. Para mim é muito sofrido. Sou ligada à família, afirmou.

Por outro lado, Ticiane reconhece que acompanhar suas meninas de perto é um privilégio. No último sábado, dia 28, ela postou registros no Instagram que mostravam as filhas e se declarou:

Ver esse sorriso ganhando seus primeiros dentinhos só me faz ter mais certeza ainda do que essa quarentena está proporcionando para muitas famílias: mais tempo para acompanhar o crescimento de suas crianças, escreveu.

E ainda acrescentou:

Manu renova minhas esperanças e minha fé a cada dia! Como amo acompanhar cada mínima evolução dela.